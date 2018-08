Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara 19,524…

- Statul, condus de Dragnea si gasca lui, doreste o inflatie cat mai mare pentru ca reduce puterea de cumparare si astfel franeaza o economie supraincalzita, afirma senatorul PNL Florin Citu. Totodata, sustine liberalul, mai important pentru PSD este faptul ca o inflatie mare reduce valoarea…

- Sistemul de sanatate a inregistrat anul trecut un numar de 58.600 de medici, in crestere usoara fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca unui medic i-au revenit in medie 335 de locuitori, releva datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, activitatea din sistemul …

- Sistemul de sanatate a inregistrat anul trecut un numar de 58.600 de medici, in crestere usoara fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca unui medic i-au revenit in medie 335 de locuitori, releva datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, activitatea din sistemul …

- ​In anul 2017 a crescut atat numarul persoanelor ale caror locuințe erau conectate la sistemele de canalizare, cat și cel al persoanelor conectate la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare, arata datele comunicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Totuși, doar 50,8% dintre…

- Numarul mediu al pensionarilor a scazut, informeaza Institutul National de Statistica, ajungand, in primele trei luni din an la 5,2 milioane, in scadere cu 6.000 de persoane fata de trimestrul precedent. In ceea ce priveste pensia medie lunara, aceasta s-a situat la 1.122 de lei, arata sursa citata.

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in aprilie, cand s-au pierdut 8.910 locuitori, cu 32,8% mai multi decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in principal de o scadere a natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul…