Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele doua luni cu peste 4,7 mld. euro, la 110,621 mld. euro Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,74 miliarde euro in primele doua luni, la 110,621 miliarde euro, de la 105,873 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit Bancii Nationale…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei a crescut cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, pana la aproape 2,6 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Statistica oficiala…

- Numarul turistilor nerezidenti cazati in structurile colective de cazare turistica a fost, in 2019, de 2,67 milioane. Fiecare turist strain a cheltuit in medie aproape 2.600 de lei, conform datelor Institutului National de Statistica.Cei peste 2,67 de milioane de turisti nerezidenti au cheltuit in total…

- Salariul mediu net in Romania a scazut in ianuarie 2020 cu 4,5%, fata de decembrie 2019, pana la la 3.189 lei, conform Institutului National de Statistica.In acelasi timp, salariul mediu brut a fost in ianuarie 2020 de 5.225 lei, cu 4,4 procente mai mic decat in decembrie 2019. Valorile cele mai mari…