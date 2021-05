Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, anul trecut, cel mai mic numar de nou-nascuti vii din ultimii 90 de ani, iar gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9% la 1 ianuarie 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. Populatia scolara la inceputul…

- Sub pretextul debirocratizarii, Guvernul aplica o lovitura dura angajaților din Romania. O ordonanța de urgența adoptata parca dinadins in batjocura la doar cateva zile distanța de Ziua Internaționala a Muncii elimina fișa postului și regulamentul intern pentru microintreprinderile care au pana in 9…

- Romania a adaugat 54 de kilometri de autostrada, anul trecut, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). La sfarșitul anului 2020, comparativ cu finalul anului 2019, lungimea autostrazilor a crescut cu 6,2%, respectiv cu 54 km, arata INS intr-un comunicat transmis vineri. Liniile de cale…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a fost de 3,070 miliarde de euro, in primele doua luni din acest an, mai mare cu 455,9 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Sursa:…

- Anul acesta ar urma sa fie livrate aproximativ 20.000 de locuinte in conditiile in care dezvoltatorii isi vor respecta termenele de livrare. Acest volum de livrari ar urma sa fie similar cu cel inregistrat in 2020, cand in Bucuresti si imprejurimi s-a inregistrat un nou record de locuinte finalizate,…

- Salariul mediu net din Romania a scazut la 3.395 in luna ianuarie 2021, conform datelor Institutului Național de Statistica. Caștigul salarial e mai mic cu 225 de lei fața de luna decembrie 2020. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in domeniul IT, iar cele…