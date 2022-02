INS: România a importat anul trecut 145.243 tone de lapte brut, mai mult cu 7,7% faţă de 2020 “In p erioada 1.I – 3 1 . X I I . 2021 comparativ cu p erioada 1.I – 3 1 . X I I . 2020 , cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut cu 9.238 tone ( – 0 , 8 %). Productia a scazut la unt cu 965 tone ( – 7 , 9 %) , la lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut si al te produse lactate similare) cu 5.298 tone ( – 2, 3 %) si la smantana de consum cu 569 tone ( – 0, 8 %) . Cresteri ale productiei au fost inregistrate la lapte de consum cu 2 9136 tone (+ 8 , 1 %) si la branzeturi cu 1.222 tone ( + 1 , 3 %) . Cantita tea de lapte brut importata a crescut cu 10.325… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

