Stiri pe aceeasi tema

- Lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale, in anul 2021, a fost de aproape 45.445 km, cu 4,3% mai mare fața de anul 2020, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica.

- ”In anul 2021, lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile a fost de 90.352,4 km, cu 2,6% mai mare fata de anul 2020. Comparativ cu anul 2020, lungimea simpla a conductelor de canalizare, in anul 2021, a fost de 43.964,1 km, cu 4,3% mai mare. Lungimea simpla a retelei de distributie a gazelor…

- Primarul Municipiului Adjud, Florin Nechifor, a anunțat ca va fi inființata rețeaua de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de transport a acestora cu 1,5 km, pe toata lungimea strazii Birladului din Adjudu Vechi. „Am predat astazi amplasamentul constructorului care va executa lucrarile…

- Potrivit INS, pana la finalul zilei de 27 mai, ultima zi de autorecenzare, s-au inregistrat in total 11 milioane de chestionare, dintre care 8,9 milioane de chestionare valide la nivel de persoana (53,9% in mediul urban și 46,1% in mediul rural), ceea ce reprezinta 46,8% din populația rezidenta ținta…

- Gazele naturale, cartofii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate ieri si preluate de Agerpres.In intervalul aprilie 2021 – aprilie 2022, preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul…

- Inființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale in Lopadea Noua: Primaria solicita acordul de mediu din partea APM Alba Inființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale in Lopadea Noua: Primaria solicita acordul de mediu din partea APM Alba Primaria comunei Lopadea Noua a solicitat avizul…

- Romania nu are nici macar 1000 de km de autostrada realizați, conform datelor venite de la Institutul Național de Statistica. Ba mai mult, avem inca destule drumuri pietruite și de pamant, inclusiv in județul Maramureș. La finele anului trecut, lungimea drumurilor publice totaliza 86199 km, din care…