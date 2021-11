Stiri pe aceeasi tema

- Resursele de energie totale disponibile in anul 2020 au inregistrat o scadere de 6,2% fata de cele din anul 2019, iar comparativ cu anul precedent, productia de energie primara a scazut cu 8,9%, importurile de resurse energetice s-au scazut cu 11,9%, consumul intern brut de energie a scazut cu 2,6%…

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, resursele de energie primara au crescut cu 10,1%, iar cele de energie electrica au crescut cu 8,4%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie – 31 august 2021 au totalizat 22,596 milioane tone…

- In primele opt luni ale anului, resursele de energie primara au crescut cu 10,1%, iar cele de energie electrica au crescut cu 8,4%, fața de aceeași perioada a anului precedent, anunța INS, informeaza Mediafax. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.VIII.2021 au totalizat…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Resursele de energie primara ale Romaniei au crescut cu 10,8%, in primele sapte luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2020, iar cele de energie electrica s-au majorat cu 10,6%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. In acelasi interval…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS.Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%).Productia…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS. Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%). Productia…

- “In perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021, resursele de energie primara au crescut cu 9,1%, iar cele de energie electrica au crescut cu 9,7%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 au totalizat 16.650.400 tone echivalent…