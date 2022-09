Stiri pe aceeasi tema

- Romania turistica va fi promovata in randul tinerilor din intreaga lume prin intermediul European Youth Card si International Student Identity Card, a anuntat, joi, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT).

- Un barbat de 49 de ani, din Resita, stabilit in Spania, a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat pentru trafic de droguri de risc, dupa ce a vandut en-gros droguri, in randul tinerilor. In urma unor perchezitii, politistii si procurorii au ridicat 1,2 kilograme de cannabis si au dus la audieri…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a declarat la TVR Info, in emisiunea ”3 ceasuri bune” ca este ingrijorator consumul de droguri in randul tinerilor și al copiilor și ar trebui considerat o problema de sanatate publica.

- Rata somajului, scadere infima in luna iunie: Nivel ridicat in randul tinerilor Rata somajului, scadere infima in luna iunie: Nivel ridicat in randul tinerilor Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), rata somajului in luna iunie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale…

- Rata somajului in luna iunie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,3%, fata de cea inregistrata in luna precedenta, iar rata somajului la barbati a fost cu 1,2 puncte procentuale mai mare decat la femei. Rata șomajului in randul tinerilor (15-24 ani) se menține in continuare la nivel ridicat,…

- In perioada 19-26 iulie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara și cei ai Serviciului Rutier Salaj, impreuna cu specialiștii antidrog Salaj au desfașurat activitați preventive in centrele sociale din județ. Consumul de droguri și alcool raman in continuare in atenția structurilor de prevenire,…