Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul II 2021, erau 39.500 de locuri de munca vacante, in crestere cu 1.100 fata de trimestrul anterior, potrivit news.ro. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,80%, in crestere cu 0,01 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul…

- ”In trimestrul II 2021, numarul locurilor de munca vacante a fost 39.500, in crestere cu 1.100 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,80%, in crestere cu 0,01 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2020, rata locurilor…