Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in trimestrul III din acest an a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate marti. In perioada mentionata, rata somajului la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor…

- Rata șomajului in T3 a fost de 5,2%, in scadere fața de trimestrul anterior. Peste 19% dintre tinerii pana in 24 de ani nu au un loc de munca și nici nu studiaza Rata somajului in trimestrul al treilea din acest an a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul…

- Rata somajului in trimestrul III din acest an a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate marti. In perioada mentionata, rata somajului la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor…

- Romania a consemnat o scadere economica de 6% in trimestrul III din 2020, raportat la perioada similara din 2019, insa fata de trimestrul anterior a inregistrat o crestere de 5,6%, potrivit datelor semnal al Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii. Potrivit INS, in…

- Bugetul Romaniei are o gaura de peste 13 miliarde de euro, potrivit celor mai recente furnizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Antena 3. De asemenea, ultimele statistici indica o noua adancire a deficitului comercial, iar importurile de produse alimentare continua sa creasca. INS:…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro (7,65%), pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in perioada…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 20,3% in trimestrul III 2020 fata de trimestrul III 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Conform statisticii, in trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din acest an, fata de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii publicate vineri de INS. Datele provizorii publicate…