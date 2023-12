Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele noua luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,538 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 8,2% mai mica (-135.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite…

- Rata somajului in luna septembrie 2023 a fost de 5,4%, valoare egala cu cea inregistrata in luna august 2023, anunta Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna septembrie 2023 a fost de 5,4%, valoare egala cu cea inregistrata in luna august 2023. Rata somajului…

- Rata somajului in Italia - a treia economie a zonei euro - a scazut neasteptat in august la, 7,3%, cel mai redus nivel din ianuarie 2009, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (Istat), transmite Reuters.In august au fost create 59.000 locuri de munca iar analistii se asteptau…

- Rata somajului in luna august 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna iulie 2023 (5,5%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).”Rata somajului in luna august 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale…

- In primele opt luni ale anului, au fost eliberate 23.311 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 23,9 la suta fata de perioada similara din anul 2022, anunta Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1 ianuarie – 31 august 2023 s-au eliberat 23.311 autorizatii…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63%, in trimestrul II al anului, in crestere fata de trimestrul anterior, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul II 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…