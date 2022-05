INS: Rata şomajului în luna martie a înregistrat aceeaşi valoare ca şi în luna precedentă, 5,7% ”Rata somajului in luna martie 2022 a inregistrat aceeasi valoare ca si in luna precedenta (5,7%).Rata somajului la femei a fost cu 0,1 puncte procentuale mai mare decat la barbati”, arata datele INS. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2022 a fost de 475.000 persoane, in crestere fata de luna precedenta (468.000 persoane), dar in scadere fata de aceeasi luna a anului anterior (486.000 persoane). Pe sexe, rata somajului la femei a depasit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a barbatilor (valorile respective fiind 5,8% in cazul persoanelor de sex feminin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

