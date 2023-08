Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul II 2023, erau 39.400 locuri de munca vacante, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Sectorul bugetar a insumat 19,5% din numarul total al locurilor de munca vacante. „In trimestrul II 2023, numarul…

- Rata somajului in luna mai 2023 a fost de 5,5%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna aprilie 2023 (5,6%), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna mai 2023 a fost de 5,5%, in scadere cu 0,1…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier s-a redus usor, la 5,5%, in luna mai, o scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna aprilie, insa rata somajului in randul tinerilor ramane la un nivel ridicat, 21,7%, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica.

- ”In trimestrul I 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68,5%. In trimestrul I 2023, populatia activa a Romaniei era de 8.147.200 persoane, din care 7.675.400 persoane erau ocupate si 471.800 persoane erau someri”, arata datele INS. Rata de ocupare a populatiei in varsta…