INS: Rata şomajului în luna aprilie a scăzut la 5,7% Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,7%, in luna aprilie 2021, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,8%), potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna aprilie a anului 2021 a fost de 474.000 persoane, in scadere fata de luna precedenta (485.000 persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 0,6 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 6,0% in cazul persoanelor de sex masculin si 5,4% in cazul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

