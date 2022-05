Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,5%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,6%), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5% in luna aprilie a acestui an, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, insa retine atentia nivelul ridicat, de 22,7%, al ratei somajului in randul tinerilor (15-24 ani),

- Rata somajului in luna martie 2022 a inregistrat aceeasi valoare ca si in luna precedenta (5,7%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”In trimestrul IV 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,3%. In trimestrul IV 2021, populatia activa a Romaniei era de 8.238.000 persoane, din care, 7.752.000 persoane erau ocupate si 486.000 persoane erau someri”, arata datele INS. Rata de ocupare a populatiei in varsta…