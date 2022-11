INS: Rata şomajului în formă ajustată sezonier a urcat în septembrie cu 0,1 puncte procentuale, la 5,2%, faţă de august ”Rata somajului in luna septembrie 2022 a crescut cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna august 2022 (5,1%). Rata somajului la barbati a fost cu 1,2 puncte procentuale mai mare decat la femei”, arat datele INS. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna septembrie a anului 2022 a fost de 432.700 persoane, in crestere fata de luna precedenta (422.500 persoane), dar in usoara scadere fata de luna septembrie 2021 (432.800 persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,7% in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,2% in luna septembrie, mai mare cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna august, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Directorul general al Goldman Sachs, David Solomon, a declarat saptamana trecuta ca Rezerva Federala ar putea majora dobanzile peste 4,5-4,75%, daca nu va vedea ”schimbari reale de comportament”. Urmatoarea intalnire a Rezervei Federale ar putea aduce clarificari referitoare la sdurata politicii monetare…

- ”Produsul Intern Brut a inregistrat in trimestrul II 2022 fata de acelasi trimestru din anul 2021, o crestere cu 5,1% pe seria bruta si 5% pe seria ajustata sezonier. In semestrul I 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,7% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 26,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 33,97 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- ”Comparativ cu trimestrul I 2022, Produsul Intern Brut in trimestrul II 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,1%. Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 5,3 % atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier; In semestrul I 2022, Produsul…