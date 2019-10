Conform statisticii oficiale, in randul barbatilor, rata somajului a fost cu 1% peste cea inregistrata la femei, valorile respective fiind de 4,3% in cazul persoanelor de sex masculin si de 3,3% in cazul celor de sex feminin.



In acelasi timp, numarul somerilor cu varste intre 15 si 74 de ani, estimat pentru septembrie 2019, a fost de 347.000 de persoane, in crestere fata de luna precedenta, cand erau consemnate 343.000 de persoane, dar in scadere comparativ cu aceeasi luna din 2018, cand erau 356.000 de persoane din categoria in cauza fara loc de munca.



De asemenea, pentru…