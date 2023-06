Stiri pe aceeasi tema

- ”In trimestrul I 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68,5%. In trimestrul I 2023, populatia activa a Romaniei era de 8.147.200 persoane, din care 7.675.400 persoane erau ocupate si 471.800 persoane erau someri”, arata datele INS. Rata de ocupare a populatiei in varsta…

- Rata somajului in luna aprilie 2023 a fost de 5,6%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna martie 2023 (5,5%), arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).”Rata somajului in luna aprilie 2023 a fost de 5,6%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale…

- Motorina s-a ieftinit la toate stațiile de carburanți din zona Turzii, ajungand la sub 7 lei/litru, minim istoric de la inceperea razboiului din Ucraina, care a declanșat o creștere accentuata a prețului la carburanți. La stația Petrom din Campia Turzii, motorina se vinde cu 6.91 lei/litru, fiind cel…

- Percepția populației cu privire la importanța vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19 in 52 din cele 55 de țari analizate, avertizeaza UNICEF astazi intr-un nou raport privind imunizarea.