INS: Rata şomajului a scăzut în august cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea din iulie, la 5,3% Rata somajului reprezinta ponderea somerilor in populatia activa. ”Rata somajului in luna august 2020 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,4%). Rata somajului la barbati a fost cu 1,4 puncte procentuale mai mare decat la femei”, arata datele INS. Pe fondul reluarii treptate a activitatilor, prin relaxarea esalonata a restrictiilor impuse populatiei ȋn scop preventiv, ȋn contextul pandemiei COVID19, numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna augusta anului 2020 s-a redus la 479.000 persoane, fata de 484.000 persoane in luna precedenta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

