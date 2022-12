”In luna octombrie 2022, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5%. Rata somajului in luna octombrie 2022 a crescut cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna septembrie 2022 (5,4%)”, arata datele INS. Rata somajului la barbati a fost cu 1,4 puncte procentuale mai mare decat la femei. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2022 a fost de 453.200 persoane, in crestere fata de luna precedenta (445.600 persoane), dar in usoara scadere fata de luna octombrie 2021 (454.900 persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o…