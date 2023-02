INS: Rata şomajului a crescut în decembrie 2022 cu 0,2 puncte procentuale, faţă de noiembrie 2022, la 5,6% ”Rata somajului in luna decembrie 2022 a fost de 5,6%, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna noiembrie 2022 (5,4%). Rata somajului la barbati a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mare decat la femei”, arata datele INS. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna decembrie a anului 2022 a fost de 461.900 persoane: – in crestere fata de luna precedenta (447.700 persoane); – in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent (472.000 persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

