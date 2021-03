Stiri pe aceeasi tema

- “In al patrulea trimestru al anului 2020, populatia activa a Romaniei era de 8,975 milioane de persoane, din care 8,505 milioane de persoane erau ocupate si 470.000 de persoane erau someri”, se arata in comunicatul INS. Potrivit INS, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- Numarul locurilor de munca vacante s-a situat in ultimul trimestru din 2020 la 35.600, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis joi AGERPRES. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,73%, in scadere cu 0,08 puncte procentuale…

- Rata somajului in luna decembrie 2020 a scazut cu 0,2 puncte procentuale, la 4,9%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,1%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit News.ro. "Rata somajului in luna decembrie 2020 a scazut cu 0,2 puncte procentuale…