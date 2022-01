Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fața de…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- "Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 este 7,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2020 - noiembrie 2021) fata de precedentele 12…

- ”Indicele pre t urilor de consum in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021 este 100% . Rata inflatiei de la inceputul anului ( noiembrie 2021 comparativ cu dec embrie 2020) este 7 , 4 %. Rata anuala a inflat iei in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 este 7 , 8 %”, arata…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica, noteaza Agerpres.…