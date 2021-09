Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, preturile de…

- ”Da, sigur ca simt scumpiri. Exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la gaze, la materiale de constructii. E o tendinta generala in toata Europa si in lume, de crestere a preturilor, pentru ca atunci cand ai o crestere economica puternica si cererea agregata are un ritm…

- INS: Rata anuala a inflatiei a ajuns la 5% in luna iulie 2021. Scumpiri peste tot, de la mancare la utilitați. Rata anuala a inflației a ajuns la 5%, in iulie, de la 3,9% in iunie, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit cu…

- “Preturile de consum in luna iulie 2021 comparativ cu luna iunie 2021 au crescut cu 1%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 4,4%. Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2021 comparativ cu luna iulie 2020 este 5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum…

- In intervalul iunie 2020-iunie 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,17%, preturile de consum au crescut cu 0,3% in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021, iar rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, arata datele publicate marți, 13 iulie, de Institutul Național de Statistica ( INS ). Toate alimentele…

- ”Preturile de consum in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021 au crescut cu 0,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,4%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2021 comparativ cu luna iunie 2020 este 3,9%”, arata datele INS. Rata medie a preturilor…