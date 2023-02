INS: Rata anuală a inflaţiei în ianuarie 2023 a fost 15,1%, comparativ cu luna ianuarie 2022 Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2022 – ianuarie 2023) fata de precedentele 12 luni (februarie 2021 – ianuarie 2022) este 14,3%. Marfurile alimentare s-au scumpit in ianuarie cu 22,47% fata de ianuarie 2022 si cu 1,50% fata de decembrie 2022. La aceasta categorie cel mai mult s-au scumpit zaharul, cu 63,37%, in ianuarie 2023 fata de ianuarie 2022 si cu 0,72% fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

