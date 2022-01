Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS).„Preturile…

- Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2021, raportata la luna noiembrie 2020, este de 7,8%, potrivit datelor comunicate luni, 13 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Marfurile nealimentare s-au scumpit in noiembrie 2021 cu 10,49%, fata de noiembrie 2020, iar marfurile alimentare…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie. Totodata, rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Creșterea inflației este…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9 in octombrie 2021Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9 in luna octombrie a anului 2021, de la 6,3 in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s au scumpit cu 11,39 , marfurile alimentare cu 5,25 , iar serviciile cu 3,96 , conform datelor publicate…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica, noteaza Agerpres.…