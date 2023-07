INS: Produsul Intern Brut în trimestrul I al anului 2023, în creştere faţă de trimestrul I 2022 Produsul Intern Brut, pe serie bruta, estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 318,557 miliarde lei preturi curente, in crestere cu 2,4% fata de trimestrul I 2022. Produs Intern Brut, in creștereProdusul intern brut a inregistrat o crestere cu 2,4% pe seria bruta si cu 2,9% pe seria ajustata sezonier, fața de același trimestru din anul 2022. Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul I 2023 in varianta provizoriu (2), nefiind inregistrate diferente semnificative fata de varianta provizoriu (1) publicata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

