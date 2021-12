Fata de acelasi trimestru din anul 2020, economia Romaniei a inregistrat o crestere cu 7,4% pe seria bruta si de 8,1 % pe seria ajustata sezonier. ”Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 20 21 a fost de 2 95.216 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,4 % fata de trimestrul II 2021 si cu 8,1 % fata de trimestrul III 2020 . Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I – 30.IX 20 21 a fost de 866.299 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 6,9 % fata de perioada 1.I – 30.IX 2020 ”, arata datele INS.…