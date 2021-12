INS: Produsul Intern Brut a scăzut în 2020, în termeni reali, cu 3,7%, faţă de 2019 ”P rodusul Intern Brut estimat pentru anul 2020 – date semi definitive – a fost de 1.058.9 26,1 milioane lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 3,7 % fata de anul 201 9 . Comparativ cu varianta provizorie , in varianta semi definitiva , Produsul In tern Brut nominal estim at pentru anul 2020 s – a majorat cu 0, 3 % ”, arata datele INS. Pe categorii de resurse, in anul 2020 , modificari mai importante ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat: Industria , de la – 1,9 % la – 0, 9 %, ca urmare a modificarii volumului de activitate cu +4,6 puncte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

