Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2- in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5-, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In ceea ce priveste evolutia PIB in ultimul…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In ceea ce priveste evolutia PIB in ultimul…

- Produsul Intern Brut (PIB) - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul patru 2021 a fost de 305,569 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,1% fata de trimestrul trei 2021 si in crestere cu 3,9% fata de trimestrul patru 2020.Potrivit INS, ca serie bruta, PIB-ul…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al institutiei publicat…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al Institutului Național…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al INS publicat vineri.…

- Produsul Intern Brut (PIB) - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul patru 2021 a fost de 305,569 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,1% fata de trimestrul trei 2021 si in crestere cu 3,9% fata de trimestrul patru 2020.Potrivit INS, ca serie bruta, PIB-ul…

- ”Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2021 a fost de 1.179.376 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 5,9% fata de anul 2020”, arata datele INS. La cresterea PIB, in anul 2021 fata de anul 2020, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contributii pozitive mai importante…