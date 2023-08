Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala pe serie bruta s-a redus cu 4,8% in primele sase luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Se pare ca o posibila cauza ar fi scaderilor productiei si a furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat cu 11,2%. De asemenea, a…

- ”In perioada 1.I – 30.VI.2023, comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,8%, ca urmare a scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,2%) si industriei prelucratoare (-4,2%). Industria extractiva…

- Electromagnetica a obtinut in primul semestru al acestui an un profit net de 8,4 milioane lei, fata de un rezultat de 17,9 milioane lei in perioada similara din 2022, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Compania mentioneaza ca, desi valoarea cifrei de…

- Productia interna de energie primara a crescut: consumul de energie electrica in economie, in scadere cu 5,2%.Productia interna de energie primara a crescut cu 3,4% in primele cinci luni ale anului, fata de perioada similara din 2022, iar importul a scazut cu 6%, informeaza luni Institutul National…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.V.2023, au totalizat 13.544.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 122.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.687.800 tep, in crestere cu 251.900 tep (+3,4%) fata de perioada 1.I-31.V.2022,…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,7%, din cauza scaderilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,6%) si industria prelucratoare (-3,9%). Industria…

- In Romania s-au produs anul trecut 6.005.000 oua, in crestere de la 5.937.000 in anul 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Productia de lapte de vaca (inclusiv pentru consumul viteilor) in anul 2022 a fost de 39.009.000 hectolitri, cu 35.000 hectolitri (-0,1%)…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IV.2023, au totalizat 10.710.400 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 13.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.221.100 tep, in crestere cu 214.900 tep (+3,6%) fata de perioada 1.I-30.IV.2022,…