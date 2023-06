Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica a fost de 12,694 miliarde kWh in primele trei luni din acest an, cu 8,8% mai mic in comparatie cu trimestru I din anul anterior, reiese din datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- Romanii au consumat in gospodarii cu 18% mai puțina energie electrica in primele doua luni ale lui 2023, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut.In timp ce consumul a scazut la toate categoriile de consumatori - industrial, casnic și iluminatul public – exportul de energie electrica…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- ”In perioada 1.I – 28.II.2023, comparativ cu perioada 1.I – 28.II.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 5%, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-12,3%) si industriei prelucratoare (-3,9%). Industria extractiva…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-28.II.2023, au totalizat 5.157.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 3.032.100 tep, in crestere cu 85.300 tep (+2,9%) fata de perioada 1.I-28.II.2022,…

- Dupa o perioada constanta de creștere a producției de automobile din țara noastra, luna martie s-a incheiat cu o scadere pentru industria auto din Romania. Potrivit noilor date oferite de ACAROM, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova au produs impreuna 55.428 de mașini, cu peste 2000…

- Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2- (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna de gaze…