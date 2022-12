”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.X.2022, au totalizat 27.607.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 218.100 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 14.635.100 tep, in scadere cu 643.700 tep (-4,2%) fata de perioada 1.I-31.X.2021, iar importul a fost de 12.972.800 tep, in crestere cu 425.600 tep (+3,4%)”, arata datele INS. In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 53.051,1 milioane kWh, in scadere cu 2.491,5 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2021. Productia din termocentrale a fost…