INS: Producţia internă a crescut în ianuarie cu 1,3%, la 1,579 milioane tone echivalent petrol ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2023, au totalizat 2.700.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 123.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.579.200 tep, in crestere cu 21.000 tep (+1,3%) fata de perioada 1.I-31.I.2022, iar importul a fost de 1.121.100 tep, in scadere cu 144.300 tep (-11,4%)”, arata datele INS. In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 6.036 milioane kWh, in scadere cu 16,2 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2022. Productia din termocentrale a fost de 1.991… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

