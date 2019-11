INS: Producţia industrială a scăzut în România cu 1,5%, la nouă luni In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a scazut cu 2,3%, industria extractiva, cu 2,2%, iar industria prelucratoare cu 1,4%. Potrivit sursei citate, in intervalul de referinta raportat la primele noua luni din 2018, productia industriala, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a consemnat o scadere de 2,1%, ca urmare a rezultatelor din cele trei sectoare industriale: productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

