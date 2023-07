Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2023, productia industriala a crescut fata de luna aprilie cu 13,1% ca serie bruta și a scazut cu 0,8% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, arata datele publicate joi de INS.Conform INS, in luna mai 2023, productia industriala (serie bruta) a…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IV.2023, au totalizat 10.710.400 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 13.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.221.100 tep, in crestere cu 214.900 tep (+3,6%) fata de perioada 1.I-30.IV.2022,…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6-, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…