INS: Producţia industrială a crescut în primul trimestru cu 2,9% Productia industriala (serie bruta) a urcat in primele trei luni ale acestui an cu 2,9%, comparativ cu perioada similara din 2020, datorita cresterilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+9,2%) si industria prelucratoare (+2,7%). Industria extractiva a scazut cu 12,1%, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat.



Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a fost mai mare cu 3,3%, ca efect al cresterilor inregistrate in productia si…

Sursa articol: agerpres.ro

