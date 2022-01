Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a fost mai mare atat ca serie bruta (+7,5%), cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (+8,2%), in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica,…

- Consumul de energie al tarii a fost mai mare cu 5,3% in primele zece luni din acest an, in comparatie cu perioada similara a anului trecut, informeaza datele Institutului National de Statistica. In primele zece luni ale anului, consumul de energie al tarii a fost de 46,1 TWh, in creștere cu 5,3% fața…

- ”In perioada 1.I – 31.X.2021, comparativ cu perioada 1.I – 31.X.2020, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 8,3%, datorita cresterilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+12,1%) si industria prelucratoare (+8,3%). Industria…

- Productia industriala a scazut in octombrie 2021 fata de luna precedenta cu 1,5% ca serie bruta și cu 0,9% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a anunțat luni Institutul Național de Statistica (INS). Conform INS, in octombrie 2021, productia industriala…

- Productivitatea muncii in industrie a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 12,1%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Pe sectoare de activitate s-au inregistrat cresteri in productia si…

- In luna septembrie 2021, volumul lucrarilor de constructii a scazut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 0,7%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5,0%, anunța INS, potrivit Mediafax. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul…

- In perioada 1.I-30.IX.2021, resursele de energie primara au crescut cu 9,4%, iar cele de energie electrica au crescut cu 7,4%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2021, au totalizat 25319,9 mii tone echivalent petrol 1 (tep), in…

- Cifra de afaceri neta reprezinta veniturile totale inregistrate de catre intreprindere in perioada de referinta, provenite atat din activitatea principala, cat si din activitatile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri neta nu include TVA si veniturile din vanzarea s au transferul de mijloace…