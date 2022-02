INS: Producţia industrială a crescut anul trecut ca serie brută cu 7,1%, faţă de 2020 “In perioada 1.I – 3 1 . X I I .202 1 , comparativ c u perioada 1.I – 3 1 . X I I .2020 , productia industriala (serie bruta) a crescut cu 7 , 1 %, datorita cresterilor inregistrate de p roducti a si furnizarea de energie electrica si termica , gaze, apa calda si aer conditionat (+1 1 , 3 %) si industria prelucratoare (+ 7 %) . I ndustri a extractiv a a scazut cu 2 , 3 %”, arata datele INS. In luna dec e mbrie 20 2 1 , productia industrial a ( serie bruta) a scazut fata de luna precedenta cu 7 , 9 % . I ndustria prelucratoare a scazut cu 12,3%, in timp ce p roducti a si furniz area de energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

