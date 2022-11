Stiri pe aceeasi tema

- Productia de energie primara a crescut anul trecut cu 2,9% comparativ cu anul precedent, importurile de resurse energetice au sporit cu 13,8%, consumul intern brut de energie a crescut cu 6%, iar consumul final energetic a inregistrat un avans de 7,9%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Potrivit sursei citate, importurile de titei s-au ridicat, in perioada mentionata, la 5,632 milioane tep, fiind cu 795.700 tep (+16,5%) peste cele din perioada ianuarie-august 2021, relateaza Agerprs.Conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, productia de titei este estimata pentru…

- In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fața de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2021, arata cel mai recent raport al Institutului Național de Statistica. Principalele resurse de energie primara, in perioada…

- ”In perioada 1.I-31.VII.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fata de perioada 1.I-31.VII.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.VII.2022, au totalizat 19.168.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 510.300…

- Producția de țiței a Romaniei a scazut cu 6.2% in primul semestru al anului 2022: Cu cat au crescut importurile Producția de țiței a Romaniei a scazut cu 6.2% in primul semestru al anului 2022: Cu cat au crescut importurile In primele șase luni ale anului 2022, Romania a produs o cantitate de țiței…

- Romania a produs, in primele sase luni din 2022, o cantitate de titei de peste 1,464 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 97.100 tep (6,2%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au…

- In perioada 1.I-30.VI.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,6% fața de perioada 1.I-30.VI.2021, potrivit INS. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.VI.2022, au totalizat 16283,6 mii tone echivalent petrol (tep), in scadere…

- „Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.VI.2022, au totalizat 16.283.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 334.100 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 8.788.500 tep, in scadere cu 499.100 tep fata de perioada 1.I-30.VI.2021, iar…