INS: Producţia de cărbune a scăzut cu aproape 18%, în ianuarie 2021 Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 235.800 de tone echivalent petrol, fiind cu 17,8% (51.100 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 15.300 tep carbune net, cu 25.100 tep (62,1%) mai putin fata de cantitatea importata in perioada similara a anului anterior. Conform Strategiei Energetice Nationale, productia totala de carbune va scadea de la 32 TWh in 2030, la 12 TWh in 2050, in continuarea tendintei de diminuare a carbunelui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

