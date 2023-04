INS: Procentul șomerilor din județul ALBA, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut INS: Procentul șomerilor din județul ALBA, in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut INS: Procentul șomerilor din județul ALBA, in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut Instituția Naționala de Statistica, Direcția Regionala Alba, anunța faptul ca rata șomajului din județul Alba este in creștere fața de perioada aferenta anului 2022. Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii ianuarie 2023 in judetul Alba a fost de 5881 persoane, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

