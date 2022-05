INS prezintă dezastrul: prețurile producției industriale au crescut cu peste 50% în martie 2022 față de martie 2021 (infografic) Institutul Național de Statistica arata ca preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut in martie 2022 cu 7,0% fata de luna februarie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

