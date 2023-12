INS: Preţurile producţiei industriale pe total au scăzut cu 2,2% în luna octombrie 2023, comparativ cu luna octombrie 2022 ”In luna octombrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,4% fata de luna septembrie 2023. In luna octombrie 2023, comparativ cu luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 2,2%”, arata datele INS. Industria extractiva s-a ieftinit in luna octombrie 2023 cu 17,66% fata de octombrie 2022 si s-a scumpit cu 0,49% fata de septembrie 2023. La aceasta categorie, cel mai mult s-a ieftinit extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cu 28,79% in luna octombrie 2023, fata de octombrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

