Stiri pe aceeasi tema

- Preturile productiei industriale, pe total piata interna si piata externa, au scazut cu 0,4% in luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate de INS.

- O companie a grupului Tata va incepe sa produca iPhone-uri in India pentru pietele interne si globale, a anuntat ministrul adjunct pentru Tehnologia Informatiei Rajeev Chandrasekhar, pe platforma de socializare X. Consiliul de administratie al Wistron a aprobat vanzarea Wistron InfoComm Manufacturing…

- ”In luna august 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,7% fata de luna iulie 2023. In luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 3,3%”, arata datele…

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta de plafonare a adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 49% in marile lanturi de magazine, in luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cel mai mult s-au ieftinit…

- Prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța de plafonare a adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 49% in marile lanțuri de magazine, in luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurenței. Cele mai mari reduceri s-au inregistrat…

- ”In luna iulie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna iunie 2023. In luna iulie 2023, comparativ cu luna iulie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,9%”, arata datele INS.…

- Preturile productiei industriale pe piata interna si piata externa au scazut in iulie cu 0,9% fața de perioada similara din 2022, in conditiile in care industria energetica si cea a bunurilor intermediare au fost pe minus, arata datele INS publicate luni.Comparativ cu iunie 2023, in iulie prețurile…

- Prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43% in prima saptamana din luna august comparativ cu luna iunie in marile rețele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurenței. Astfel, fața de luna iunie, in prima…