INS: Preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 52,3%, în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 ”In luna iulie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 5,2% fata de luna iunie 2022. In luna iulie 2022, comparativ cu luna iulie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 52,3%”, arata datele INS. In industria extractiva, preturile au urcat in luna iulie a acestui an cu 96,7% fata de iulie 2021 si au scazut cu 0,74% fata de iunie 2022. La aceasta categorie, cel mai mult s-a scumpit in iulie extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cu 159,92% fata de iulie 2021 si au scazut cu 1,53%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

