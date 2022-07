Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, joi, ca, in ultimele 24 de ore, au fost emise 27 de mesaje de avertizare RO-Alert, dintre care noua au vizat prezenta unor animale salbatice. De asemenea, s-a intervenit pentru stingerea a 41 de incendii. ”In ultimele 24 de ore, la nivel…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…

- Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Harghita, Suceava, Neamț, Bacau,…

- Cod galben de ploi, vijelii și descarcari electrice in Alba și alte 17 județe. Fenomenele vizate Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru 18 județe din țara, printre acare și Alba. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu…

- Datele publicate recent de Institutul Național de Statistica arata ceea ce se cunoștea deja, ca zona Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a Romaniei, este in coada clasamentului național al PIB-ului pe cap de locuitor. Pentru nemțeni, chiar daca codași la nivel național, poate fi un element de mandrie ca…

- Anul trecut, in județul Alba au fost modernizați circa 14 kilometri de conducte și branșamente de gaz, iar rețeaua a fost extinsa cu peste 20 de kilometri. Delgaz Grid va desfașura anul acesta in județul Alba mai multe proiecte de investiții in valoare de circa 9 milioane de lei, pentru modernizarea…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…