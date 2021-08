Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la 11 iulie, este sarbatorita Ziua mondiala a populatiei. Marcata pentru prima oara in 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Ziua mondiala a populatiei a fost aleasa ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populatiei…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,328 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2020, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand 9,868 milioane de persoane, respectiv 51,1% din total, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica, publicat cu ocazia Zilei mondiale a…

- Sub 11 milioane de locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare in 2020, ceea ce reprezinta aproape 56% din populatia rezidenta a Romaniei, a informat, vineri, Institutul National de Statistica (INS). In anul 2020, 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare,…

- Europarlamentarul Maria Grapini il ataca pe șeful Campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Grapini spune ca presa internaționala relateaza cu stupoare ca in Romania, doua milioane de doze de AstraZeneca urmeaza sa expire din cauza ca populația nu vrea sa se vaccineze. "Si uite asa suntem…

- Turistii straini nerezidenti au cheltuit in Romania, in medie, 2.675 de lei de persoana in primul trimestru al anului, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, agerpres. Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica a fost de 64.100 persoane,…

- STUDIU: Anul 2020, cel mai mic numar de nou-nascuțit vii din ultimii 90 de ani. Datele INS In anul 2020, Romania a inregistrat cel mai scazut numar de nou-nascuți vii, din ultimii 90 de ani, iar gradul de cuprindere in invațamant a populației de varsta școlara a fost de 71,9% la data de 1 ianuarie 2021,…