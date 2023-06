INS: Populaţia activă a României în trimestrul I era de 8,147 milioane persoane, din care 471.800 erau şomeri ”In trimestrul I 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68,5%. In trimestrul I 2023, populatia activa a Romaniei era de 8.147.200 persoane, din care 7.675.400 persoane erau ocupate si 471.800 persoane erau someri”, arata datele INS. Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul I al anului 2023, de 62,9%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de trimestrul IV 2022. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (71,8% fata de 53,8% la femei) si la persoanele din mediul urban (68,1% fata de 57,2% in mediul rural). Rata de ocupare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

