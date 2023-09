INS: PIB-ul, în creștere cu 0,9% în Trimestrul II Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS), Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o creștere de 0,9% in termeni reali in Trimestrul II al anului 2023, ajungand la 395,152 miliarde de lei la prețuri curente. Aceasta reprezinta o creștere de 2,7% fața de același trimestru al anului 2022. In ciuda acestei creșteri reale, in termeni nominali s-a inregistrat o ușoara scadere in comparație cu trimestrul precedent. Pentru prima jumatate a anului 2023, PIB-ul țarii a atins 790,411 miliarde lei, in creștere cu 2,8% in termeni reali fața de aceeași perioada a anului anterior. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

