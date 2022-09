INS: Peste 32.500 de locuinţe au fost date în folosinţă în primul semestru al acestui an Un numar de 32.571 de locuinte au fost date in folosinta in primul semestru al acestui an, in crestere cu 1.216 unitati fata de semestrul I din 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. Pe medii de rezidenta, in semestrul I 2022, cele mai multe locuinte au fost date in folosinta in mediul urban, respectiv 56,5% din total. “Repartitia pe surse de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca, in semestrul I 2022, fata de semestrul I 2021, a crescut numarul locuintelor realizate din fonduri private (+1.242 locuinte), in schimb a scazut numarul locuintelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

